Nedela 28. december 2025
POŽIAR HYDINÁRNE: Hasiči zasahujú vo Vištuku

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Požiar nahlásili o 16.29 h, na mieste sa nachádza takmer 40 hasičov.

Autor TASR
Bratislava 28. decembra (TASR) - Profesionálni i dobrovoľní hasiči v nedeľu podvečer pracujú na likvidácii požiaru haly hydinárne vo Vištuku v okrese Pezinok. „Z miesta zásahu nie sú v súčasnosti nahlásené žiadne zranené ani usmrtené osoby,“ informovali TASR z Operačného strediska Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Bratislave.

Požiar nahlásili o 16.29 h, na mieste sa nachádza takmer 40 hasičov. „Medzi nimi sú príslušníci HaZZ z Bratislavy, Trnavy, Pezinka i Senca, rovnako členovia dobrovoľných hasičských zborov z obcí Budmerice, Šenkvice, Blatné, Voderady a Častá,“ uviedli z operačného strediska. Dodali, že požiar likvidujú pomocou 13 vozidiel a strojov hasičskej techniky.
