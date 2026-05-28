Požiar kamióna v obci Madunice spôsobil škodu 110.000 eur
Požiar kamiónového ťahača sa rozšíril aj na chladiarenský náves odstavený na parkovacej ploche.
Autor TASR
Madunice 28. mája (TASR) - Stredajší (27. 5.) požiar kamióna v areáli súkromnej spoločnosti v obci Madunice (okres Hlohovec) spôsobil škodu predbežne odhadnutú na 110.000 eur. Požiar spôsobila prevádzkovo-technická porucha vozidla, informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
Požiar kamiónového ťahača sa rozšíril aj na chladiarenský náves odstavený na parkovacej ploche. „Vo vzdialenosti približne 20 metrov od požiaru sa nachádzali odstavené osobné motorové vozidlá, ktoré neboli vplyvom požiaru ani sálavého tepla poškodené,“ priblížili hasiči.
Požiar sa im podarilo lokalizovať a následne zlikvidovať nasadením viacerých prúdov vody. „Počas zásahu boli vykonávané priebežné kontroly okolia požiariska a ochladzovanie zasiahnutých častí vozidla a návesu. Pri udalosti nedošlo k zraneniu osôb,“ dodali.
