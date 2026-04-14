Utorok 14. apríl 2026
Požiar karavanu v Čiližskej Radvani sa rozšíril na dom

.
Na snímke hasičské vozidlá. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Autor TASR
Čiližská Radvaň 14. apríla (TASR) - Hasiči zasahovali v utorok ráno krátko po 7.00 h pri požiari obytného karavanu, ktorý sa stal v obci Čiližská Radvaň v okrese Dunajská Streda. Po príchode hasičov bol už celý karavan v plameňoch a požiar sa medzičasom rozšíril aj na priľahlý rodinný dom. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Karavan sa nachádzal na dvore staršieho, neobývaného rodinného domu. V čase vzniku požiaru sa v karavane nachádzala jedna osoba, ktorá neutrpela žiadne zranenia. Na mieste zasahovali hasiči, ktorí nasadili niekoľko hasebných prúdov. Požiar sa im podarilo dostať pod kontrolu a následne úplne zlikvidovať.

Predbežná výška škody ani príčina vzniku požiaru zatiaľ nie sú známe a sú predmetom vyšetrovania. Pri udalosti zasahovali hasiči z Hasičskej stanice Dunajská Streda spolu s členmi Dobrovoľného hasičského zboru obce Čiližská Radvaň a mesta Gabčíkovo.
.

