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Požiar kombajnu v katastri Šaštína-Stráží: Horelo aj obilie
HaZZ apeluje v období žatevných prác na zvýšenú pozornosť venovanú technickému stavu poľnohospodárskej techniky a dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti.
Autor TASR
Šaštín-Stráže 13. júla (TASR) - Požiar kombajnu v katastri obce Šaštín-Stráže v okrese Senica spôsobil v nedeľu (12. 7.) podvečer priamu škodu predbežne vyčíslenú na 50.000 eur. Okrem pracovného stroja horelo aj obilie na koreni a strnisko na ploche približne tri hektáre. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Hasiči nasadili na likvidáciu požiaru viacero hasebných prúdov, pričom sa sústredili na ochranu okolitých porastov, aby zabránili ďalšiemu šíreniu požiaru. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha na pracovnom stroji,“ priblížili hasiči.
Pri udalosti zasahovali príslušníci HaZZ z hasičských staníc Senica a Kúty, spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Štefanov, Gbely, Smolinské, Petrova Ves a Šaštín-Stráže. HaZZ apeluje v období žatevných prác na zvýšenú pozornosť venovanú technickému stavu poľnohospodárskej techniky a dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti.
„Hasiči nasadili na likvidáciu požiaru viacero hasebných prúdov, pričom sa sústredili na ochranu okolitých porastov, aby zabránili ďalšiemu šíreniu požiaru. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha na pracovnom stroji,“ priblížili hasiči.
Pri udalosti zasahovali príslušníci HaZZ z hasičských staníc Senica a Kúty, spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Štefanov, Gbely, Smolinské, Petrova Ves a Šaštín-Stráže. HaZZ apeluje v období žatevných prác na zvýšenú pozornosť venovanú technickému stavu poľnohospodárskej techniky a dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti.