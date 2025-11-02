Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 2. november 2025
Požiar kontajnerov v Čadci poškodil dve autá

Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Následkom požiaru vznikla majiteľom osobných vozidiel súhrnná priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 4500 eur.

Autor TASR
Bratislava 2. novembra (TASR) - Nočný požiar kontajnerov v Čadci v sobotu (1. 11.) poškodil dve blízko stojace osobné vozidlá. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, požiarom bolo zasiahnutých päť veľkokapacitných kontajnerov.

„Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Čadci. Hasiči zasahovali dvomi vysokotlakovými prúdmi a pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje,“ uviedli z HaZZ.

Následkom požiaru vznikla majiteľom osobných vozidiel súhrnná priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 4500 eur. Uchránené hodnoty presahujú 15.000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania.

