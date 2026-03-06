< sekcia Regióny
Požiar konzervárne v Moravskom Sv. Jáne spôsobil škodu 2,5 milióna eur
Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin požiaru a pracovníci požiarno-technického a expertízneho ústavu.
Autor TASR
Moravský Svätý Ján 6. marca (TASR) - Požiar konzervárne v Moravskom Sv. Jáne v okrese Senica, ktorý sa stal vo štvrtok (5. 3.) okolo 18.00 h, spôsobil predbežne vyčíslenú škodu vo výške 2,5 milióna eur. Došlo k úplnému zhoreniu výrobnej haly. Polícia začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.
Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin požiaru a pracovníci požiarno-technického a expertízneho ústavu. „Prípad si prevzala vyšetrovateľka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici, ktorá vo veci začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Všetky okolnosti, ako aj príčina sú predmetom ďalšieho vyšetrovania i znaleckého skúmania,“ ozrejmila.
Podľa prvotných informácií došlo v objekte k výbuchu, po ktorom vznikol požiar, ktorý sa následne rozšíril na celú halu. Na mieste zriadili čerpacie stanovisko, vytvorený bol aj riadiaci štáb koordinujúci priebeh zásahu. Pri zásahu nasadili aj hasičský robot Colossus. Situáciu na mieste monitorovali drony zabezpečujúce mobilnú komunikáciu a prieskum požiariska. Hasičom sa podarilo požiar uhasiť. Pri udalosti sa nikto nezranil.
Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin požiaru a pracovníci požiarno-technického a expertízneho ústavu. „Prípad si prevzala vyšetrovateľka Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senici, ktorá vo veci začala trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Všetky okolnosti, ako aj príčina sú predmetom ďalšieho vyšetrovania i znaleckého skúmania,“ ozrejmila.
Podľa prvotných informácií došlo v objekte k výbuchu, po ktorom vznikol požiar, ktorý sa následne rozšíril na celú halu. Na mieste zriadili čerpacie stanovisko, vytvorený bol aj riadiaci štáb koordinujúci priebeh zásahu. Pri zásahu nasadili aj hasičský robot Colossus. Situáciu na mieste monitorovali drony zabezpečujúce mobilnú komunikáciu a prieskum požiariska. Hasičom sa podarilo požiar uhasiť. Pri udalosti sa nikto nezranil.