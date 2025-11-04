Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POŽIAR: Košický hasiči museli zachraňovať dve osoby

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Požiar vypukol v dôsledku prevádzkovo-technickej poruchy sušičky. Predbežnú škodu vyčíslili na 5000 eur.

Autor TASR
Košice 4. novembra (TASR) - Hasiči v utorok skoro ráno zasahovali pri požiari prevádzky na ulici Protifašistických bojovníkov v Košiciach. Hasičskí záchranári pritom ošetrili dve osoby, jedna z nich sa nadýchala splodín horenia. Informuje o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.

„Po príchode hasičov sa zamestnanci nachádzali mimo objektu. Požiar bol zlikvidovaný pomocou 100 litrov vody a prenosného práškového hasiaceho prístroja,“ uvádza KR HaZZ s tým, že na mieste zasahovalo 11 hasičov s troma hasičskými autami.

Požiar vypukol v dôsledku prevádzkovo-technickej poruchy sušičky. Predbežnú škodu vyčíslili na 5000 eur.

