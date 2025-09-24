Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POŽIAR kotolne: Jedna osoba nadýchala splodín horenia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Požiar kotolne v pivničných priestoroch rodinného domu sa pokúšali uhasiť miestni dobrovoľní hasiči.

Autor TASR
Pružina 24. septembra (TASR) - Päť profesionálnych hasičov z Považskej Bystrice zasahovalo v utorok (23. 9.) večer pri požiari v rodinnom dome v obci Pružina v Považskobystrickom okrese. Jeden človek sa nadýchal splodín horenia. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti.

Požiar kotolne v pivničných priestoroch rodinného domu sa pokúšali uhasiť miestni dobrovoľní hasiči. Všetkých päť osôb z domu už bolo na dvore a vo vedľajšom rodinnom dome. Pri požiari sa zranila jedna osoba, ktorá sa intoxikovala splodinami horenia.

„Hasiči zasahujúci v dýchacích prístrojoch vnikli do pivničných priestorov, kde v spolupráci s dobrovoľnými hasičmi z Pružiny požiar lokalizovali a následne zlikvidovali. Súčasne zranenej osobe poskytli predlekársku prvú pomoc. Následne si ju prevzali do starostlivosti zdravotní záchranári,“ informovali hasiči.

Počas zásahu profesionálnym hasičom asistovali aj členovia dobrovoľných hasičských zborov z Pružiny a Horného Lieskova. Príčinu vzniku požiaru vyšetrujú znalci.

