VIDEO: POŽIAR LESNÉHO PORASTU: Hasiči zasahujú medzi dvoma obcami
Autor TASR
Vysoká nad Kysucou/Veľké Rovné 15. marca (TASR) - Zásah profesionálnych aj dobrovoľných hasičov pri požiari lesného porastu medzi obcami Vysoká nad Kysucou v okrese Čadca a Veľké Rovné v okrese Bytča, ktorý vypukol v sobotu (14. 3.), pokračuje aj počas nedele. Aktuálne na mieste prebieha dohášanie lokálnych ohnísk. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
V sobotu vo večerných hodinách sa požiar podarilo lokalizovať a počas noci požiarisko monitorovali hasiči z hasičskej stanice v Bytči, ktorí dohliadali, aby sa požiar ďalej nerozšíril. „Zásah dnes pokračoval ranným monitoringom, ktorý nepotvrdil potrebu nasadenia modulu pozemného hasenia s vrtuľníkom,“ spresnili z HaZZ.
