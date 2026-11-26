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Požiar lietadla v Bidovciach spôsobil škodu vo výške 155.000 eur
Oheň sa rozhorel v dôsledku elektrostatického výboja pri manipulácii s leteckým benzínom v blízkosti palivovej nádrže.
Autor TASR
Bidovce 26. novembra (TASR) - Požiar lietadla v obci Bidovce v okrese Košice-okolie, ktorý vypukol v stredu (25. 11.) krátko predpoludním v hangári na tamojšom letisku, spôsobil škodu vo výške 155.000 eur. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Oheň sa rozhorel v dôsledku elektrostatického výboja pri manipulácii s leteckým benzínom v blízkosti palivovej nádrže. „Pred príchodom hasičskej jednotky z hasičskej stanice v Bidovciach bol požiar likvidovaný pomocou ručných hasiacich prístrojov. Po príchode na miesto hasiči zistili, že dochádza k úniku leteckého benzínu do provizórneho plastového kanistra. Zasahujúci hasiči použili na zachytenie uniknutého paliva sorpčné prostriedky a únik zastavili. Na mieste sa nachádzalo celkovo 4000 litrov leteckého benzínu,“ uviedol HaZZ. Pomocou termokamery hasiči následne skontrolovali lietadlo aj priestory hangára.
Pri požiari došlo k poškodeniu lietadla aj hangára, čím vznikla materiálna škoda predbežne vyčíslená na sumu 155.000 eur.
Oheň sa rozhorel v dôsledku elektrostatického výboja pri manipulácii s leteckým benzínom v blízkosti palivovej nádrže. „Pred príchodom hasičskej jednotky z hasičskej stanice v Bidovciach bol požiar likvidovaný pomocou ručných hasiacich prístrojov. Po príchode na miesto hasiči zistili, že dochádza k úniku leteckého benzínu do provizórneho plastového kanistra. Zasahujúci hasiči použili na zachytenie uniknutého paliva sorpčné prostriedky a únik zastavili. Na mieste sa nachádzalo celkovo 4000 litrov leteckého benzínu,“ uviedol HaZZ. Pomocou termokamery hasiči následne skontrolovali lietadlo aj priestory hangára.
Pri požiari došlo k poškodeniu lietadla aj hangára, čím vznikla materiálna škoda predbežne vyčíslená na sumu 155.000 eur.