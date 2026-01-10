Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POŽIAR NA D2: Diaľnica je opäť plne prejazdná

Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Polícia SR - Bratislavský kraj

Polícia apeluje na vodičov, aby v tejto oblasti zvýšili svoju opatrnosť a rešpektovali pokyny polície.

Autor TASR
Bratislava 10. januára (TASR) - Diaľnica D2 je v smere do Českej republiky pred hraničným priechodom Brodské pre nehodu prejazdná len v jednom pruhu. Bratislavská krajská polícia na to upozornila na sociálnej sieti.

„Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s požiarom motorového vozidla, ktorý sa stal na diaľnici D2 smer Česká republika, kilometer 0,7 za úrovňou obce Kúty, pred hraničným priechodom Brodské,“ priblížili policajti. V úseku je blokovaný pravý jazdný pruh.

Polícia preto apeluje na vodičov, aby v tejto oblasti zvýšili svoju opatrnosť a rešpektovali pokyny polície.




Polícia: Diaľnica D2 je po rannom dopravnom obmedzení opäť plne prejazdná


Diaľnica D2 smerom do Českej republiky je po rannom dopravnom obmedzení opäť plne prejazdná. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.

Dopravu na diaľnici D2 smerom do Českej republiky pred hraničným priechodom Brodské v sobotu ráno skomplikovali policajné úkony spojené s požiarom motorového vozidla. V dôsledku toho bol prejazdný len jeden jazdný pruh.
