POŽIAR NA D2: Diaľnica je opäť plne prejazdná
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 10. januára (TASR) - Diaľnica D2 je v smere do Českej republiky pred hraničným priechodom Brodské pre nehodu prejazdná len v jednom pruhu. Bratislavská krajská polícia na to upozornila na sociálnej sieti.
„Dopravní policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave aktuálne vykonávajú potrebné úkony spojené s požiarom motorového vozidla, ktorý sa stal na diaľnici D2 smer Česká republika, kilometer 0,7 za úrovňou obce Kúty, pred hraničným priechodom Brodské,“ priblížili policajti. V úseku je blokovaný pravý jazdný pruh.
Diaľnica D2 smerom do Českej republiky je po rannom dopravnom obmedzení opäť plne prejazdná. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Dopravu na diaľnici D2 smerom do Českej republiky pred hraničným priechodom Brodské v sobotu ráno skomplikovali policajné úkony spojené s požiarom motorového vozidla. V dôsledku toho bol prejazdný len jeden jazdný pruh.
Polícia: Diaľnica D2 je po rannom dopravnom obmedzení opäť plne prejazdná
