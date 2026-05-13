< sekcia Regióny
POŽIAR NA D2: Horiaci kamión spôsobil škodu vyčíslenú na 700.000 eur
V čase príchodu hasičov na miesto bol požiarom zasiahnutý už celý kamión aj s návesom.
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Stredajší požiar kamióna na diaľnici D2 v smere do Bratislavy, ktorý prevážal automobily, spôsobil materiálnu škodu predbežne vyčíslenú na 700.000 eur. Bratislavský krajský Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
V čase príchodu hasičov na miesto bol požiarom zasiahnutý už celý kamión aj s návesom. Oheň sa zároveň rozširoval aj na priľahlý lesný porast. Na návese sa v tom čase nachádzalo osem osobných motorových vozidiel.
V čase príchodu hasičov na miesto bol požiarom zasiahnutý už celý kamión aj s návesom. Oheň sa zároveň rozširoval aj na priľahlý lesný porast. Na návese sa v tom čase nachádzalo osem osobných motorových vozidiel.