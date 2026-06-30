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POŽIAR NA DESIATOM POSCHODÍ: Príčinou bola zrejme klimatizácia

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Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Bratislavský kraj

Na balkóne začal horieť nábytok a klimatizácia.

Autor TASR
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Bratislava 30. júna (TASR) - Bratislavskí hasiči v pondelok (29. 6.) popoludní zasahovali pri nahlásenom požiari na balkóne bytu na 10. poschodí bytového domu na Rozvodnej ulici. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave o tom informovalo na sociálnej sieti.

Priblížilo ďalej, že na balkóne začal horieť nábytok a klimatizácia. „Vybavenie balkóna sa svojpomocne, ešte pred príchodom hasičov, snažil uhasiť obyvateľ bytu prostredníctvom nástenného hydrantu. Zasahujúci hasiči osobu odviedli z miesta požiaru, skontrolovali jej zdravotný stav a požiar lokalizovali a zlikvidovali,“ dodalo HaZZ. Hasiči taktiež skontrolovali byty a ich obyvateľov na susedných poschodiach a zadymené priestory prirodzene odvetrali.

Pri požiari sa nikto nezranil, predbežnou príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha na vonkajšej jednotke klimatizácie, materiálnu škodu odhadli na 10.000 eur.

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