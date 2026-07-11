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POŽIAR NA KÚPALISKU: V Žiari nad Hronom horel bufet
Primátor Antal uviedol, že požiar úplne zničil priestor prípravy jedál.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 11. júla (TASR) - Na žiarskom plážovom kúpalisku vznikol v sobotu popoludní v priestoroch bufetu požiar. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Peter Antal s tým, že vďaka rýchlemu zásahu hasičov sa oheň nerozšíril do iných častí kúpaliska a nikto nebol zranený.
Antal uviedol, že požiar úplne zničil priestor prípravy jedál. Kúpalisko podľa jeho vyjadrenia ostáva aj naďalej otvorené. Prípravu jedál zabezpečia mobilným zariadením v čo najskoršom čase. „Príčinu požiaru určí zisťovateľ príčin požiaru. Našťastie, nikto zo zamestnancov bufetu neutrpel zranenie,“ poznamenal v tejto súvislosti.
Antal uviedol, že požiar úplne zničil priestor prípravy jedál. Kúpalisko podľa jeho vyjadrenia ostáva aj naďalej otvorené. Prípravu jedál zabezpečia mobilným zariadením v čo najskoršom čase. „Príčinu požiaru určí zisťovateľ príčin požiaru. Našťastie, nikto zo zamestnancov bufetu neutrpel zranenie,“ poznamenal v tejto súvislosti.