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POŽIAR NA KÚPALISKU: V Žiari nad Hronom horel bufet

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Primátor Antal uviedol, že požiar úplne zničil priestor prípravy jedál.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 11. júla (TASR) - Na žiarskom plážovom kúpalisku vznikol v sobotu popoludní v priestoroch bufetu požiar. Informoval o tom na sociálnej sieti primátor Peter Antal s tým, že vďaka rýchlemu zásahu hasičov sa oheň nerozšíril do iných častí kúpaliska a nikto nebol zranený.

Antal uviedol, že požiar úplne zničil priestor prípravy jedál. Kúpalisko podľa jeho vyjadrenia ostáva aj naďalej otvorené. Prípravu jedál zabezpečia mobilným zariadením v čo najskoršom čase. „Príčinu požiaru určí zisťovateľ príčin požiaru. Našťastie, nikto zo zamestnancov bufetu neutrpel zranenie,“ poznamenal v tejto súvislosti.
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