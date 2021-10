Požiar na Račianskej v Bratislave spôsobil škodu vyše 266.000 eur

Bratislava 9. októbra (TASR) - Rozsiahly požiar na Račianskej ulici v Bratislave, v areáli bývalého podniku Palma, spôsobil škodu viac ako 266.000 eur. Prípadom sa už zaoberá polícia, ktorá začala trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Veronika Martiniaková.



"Privolaný zisťovateľ príčin požiaru na mieste nedokázal určiť presnú príčinu vzniku požiaru," podotkla hovorkyňa s tým, že pri požiari nedošlo k zraneniu osôb.



Rozsiahly požiar vypukol v sobotu krátko pred 10.00 h v objekte bývalej lisovne. Ide o historickú dvojpodlažnú budovu v asanácii. Na mieste naďalej zasahuje takmer 50 profesionálnych a dobrovoľných hasičov z celej Bratislavy. Pri požiari zatiaľ neboli namerané zvýšené hodnoty nebezpečných látok.



Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) informoval, že hasenie komplikujú prepadávajúce sa stropné konštrukcie. Zásah hasičov momentálne prebieha iba zvonku, a to aj pomocou výškovej techniky. "Hasičom sa zatiaľ darí chrániť okolité stavby a oheň sa nerozširuje. Verím, že čoskoro dôjde k lokalizácii požiaru," skonštatoval minister v sobotu popoludní.



Spoločnosť Corwin, ktorá v areáli Palmy chystá postaviť svoj developerský projekt, nateraz nevie, aká bola bezprostredná príčina vzniku požiaru. "Celá udalosť bude predmetom vyšetrovania," skonštatoval developer. Objekt bývalej lisovne v budúcnosti plánoval zachovať a zapracovať do svojho projektu. Ako tvrdí, dlhodobo však upozorňoval, že napriek ochranným opatreniam a snahe bezpečnostnej služby, ktorá dohliada na túto časť areálu, susediacu so železničnou traťou, nie je dlhodobo udržateľné zabezpečiť zdevastované objekty pred vniknutím nepovolaných osôb.