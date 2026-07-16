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POŽIAR NA ZÁHORÍ: Neznáma osoba mala zapáliť rybárske búdy

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na miesto dorazil aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Pri udalosti zasahovali príslušníci z hasičskej stanice Kúty a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Sekule a Moravský Svätý Ján.

Autor TASR
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Moravský Svätý Ján 16. júla (TASR) - V katastri obce Moravský Svätý Ján (okres Senica) horeli v stredu (15. 7.) večer tri rybárske búdy. Hasičom sa podarilo požiar zlikvidovať. Pravdepodobne išlo o úmyselné zapálenie neznámou osobou. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

Po príchode na miesto bolo zistené, že požiar naplno zachvátil dve rybárske búdy a tretia začínala horieť. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch nasadili na likvidáciu požiaru viacero hasebných prúdov,“ priblížil HaZZ.

Po lokalizácii pomocou termovíznej kamery hasiči vyhľadávali skryté ohniská, rozoberali poškodené konštrukcie a ochladzovali ich. Priama materiálna škoda spôsobená požiarom je predbežne vyčíslená na 4500 eur.

Na miesto dorazil aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Pri udalosti zasahovali príslušníci z hasičskej stanice Kúty a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Sekule a Moravský Svätý Ján.
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