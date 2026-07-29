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POŽIAR NA ZÁHORÍ: Vypukol v Malackách

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Na požiar dopadovej plochy v utorok popoludní upozornili obec Rohožník i prednosta Okresného úradu Malacky Róbert Peťko.

Autor TASR
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Bratislava 29. júla (TASR) - Požiar trávnatého porastu v dopadovom priestore leteckej strelnice B na Leteckej základni Malacky-Kuchyňa, ktorý vznikol v utorok (28. 7.), nespôsobil škody. TASR o tom informoval hovorca Ozbrojených síl (OS) SR Štefan Zemanovič. V súčasnosti eviduje armáda už len niekoľko lokálnych ohnísk. Požiar neohrozuje žiadne objekty ani obyvateľov a situácia je stabilizovaná.

„Požiar je monitorovaný príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru s cieľom zabrániť jeho šíreniu do okolitého prostredia. Príslušné zložky situáciu monitorujú a prijímajú potrebné opatrenia na jej bezpečné zvládnutie,“ uviedol Zemanovič.

Na požiar dopadovej plochy v utorok popoludní upozornili na sociálnej sieti obec Rohožník i prednosta Okresného úradu Malacky Róbert Peťko. Hovorca ministerstva obrany Michal Bachratý pre TASR uviedol, že oheň sa nešíri a na miesto preventívne privolali aj hasičov z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave.
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