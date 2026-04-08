Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 8. apríl 2026
< sekcia Regióny

POŽIAR DOMU NA KYSUCIACH: Hasiči zasahujú v Čiernom

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Na mieste zasahuje sedem príslušníkov HaZZ z Čadce s dvomi kusmi hasičskej techniky.

Autor TASR
,aktualizované 
Čierne 8. apríla (TASR) - V obci Čierne v okrese Čadca začal v stredu popoludní horieť rodinný dom. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Doplnilo, že na mieste zasahuje sedem príslušníkov HaZZ z Čadce s dvomi kusmi hasičskej techniky. Profesionálnym hasičom pri likvidácii požiaru pomáhajú dobrovoľní hasiči z obcí Čierne a Skalité.

„V čase vzniku požiaru sa v dome nachádzali štyri osoby. Dve osoby sa nadýchali splodín horenia. Na miesto bol vyslaný zisťovateľ príčin vzniku požiaru,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo.
Neprehliadnite

Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát

J. Hajko z KDH sa vzdáva poslaneckého mandátu