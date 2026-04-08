< sekcia Regióny
POŽIAR DOMU NA KYSUCIACH: Hasiči zasahujú v Čiernom
Autor TASR,aktualizované
Čierne 8. apríla (TASR) - V obci Čierne v okrese Čadca začal v stredu popoludní horieť rodinný dom. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Doplnilo, že na mieste zasahuje sedem príslušníkov HaZZ z Čadce s dvomi kusmi hasičskej techniky. Profesionálnym hasičom pri likvidácii požiaru pomáhajú dobrovoľní hasiči z obcí Čierne a Skalité.
„V čase vzniku požiaru sa v dome nachádzali štyri osoby. Dve osoby sa nadýchali splodín horenia. Na miesto bol vyslaný zisťovateľ príčin vzniku požiaru,“ priblížilo hasičské riaditeľstvo.
