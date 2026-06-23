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POŽIAR NÁVESU KAMIÓNA: Hasiči zasahovali na D2

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Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor - Trnavský kraj

Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti zasahujúcich hasičov a ostatných účastníkov cestnej premávky bola diaľnica D2 na nevyhnutne potrebný čas uzavretá.

Autor TASR
Trnava 23. júna (TASR) - Hasiči zasahovali v utorok ráno pri požiari návesu kamióna naloženého tovarom na diaľnici D2 tesne pred štátnou hranicou s Českou republikou. Pri udalosti nedošlo k zraneniu. Výška škody a presná príčina vzniku požiaru sú predmetom ďalšieho zisťovania. Trnavskí krajskí hasiči o tom informovali na sociálnej sieti.

Z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti zasahujúcich hasičov a ostatných účastníkov cestnej premávky bola diaľnica D2 na nevyhnutne potrebný čas uzavretá. Po ukončení hasiacich prác bola premávka postupne obnovená.

„Na miesto udalosti boli vyslaní príslušníci z hasičskej stanice v Kútoch. V rámci cezhraničnej spolupráce pri zásahoch v pohraničnom území sa do likvidácie požiaru zapojili aj hasiči z Břeclavy. Vďaka rýchlemu a koordinovanému postupu sa podarilo požiar dostať pod kontrolu a následne zlikvidovať,“ doplnili hasiči.

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