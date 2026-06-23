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Požiar neďaleko Dunajskej Stredy spôsobil škodu vyše 100.000 eur

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Snímka HaZZ. Foto: HaZZ

Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha.

Autor TASR
Kráľovičove Kračany 23. júna (TASR) - Pondelkový (22. 6.) požiar osobného automobilu na ceste tretej triedy v katastri obce Kráľovičove Kračany (okres Dunajská Streda) spôsobil majiteľovi vozidla škodu priamo vyčíslenú na 117.000 eur. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali viacerými prúdmi vody. Po lokalizácii požiaru vykonali kontrolu vozidla pomocou termokamery s cieľom odhaliť a vylúčiť prípadné skryté ohniská,“ doplnili. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha.

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