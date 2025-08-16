Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POŽIAR PENZIÓNU: Zasahujú hasiči

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Predbežná škoda je podľa hasičov vyčíslená na 800.000 eur, v dôsledku požiaru zatiaľ nedošlo k žiadnemu zraneniu.

Autor TASR
Zázrivá 16. augusta (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahujú pri požiari penziónu v obci Zázrivá v okrese Dolný Kubín. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor na sociálnej sieti.

