Požiar pod Pustým hradom: Popáleniny utrpeli dvaja ľudia
Muž utrpel rozsiahle popáleniny a žena má popáleniny druhého stupňa.
Autor TASR
Zvolen/Banská Bystrica 2. februára (TASR) - Pri požiari v bytovom dome pod Pustým hradom vo Zvolene utrpeli popáleniny dvaja ľudia, ktorých previezli do nemocnice. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.
Spresnila, že udalosť sa stala v nedeľu (1. 2.) večer v byte na prvom poschodí. V čase požiaru sa v ňom nachádzali 36-ročná žena a 47-ročný muž. Na mieste bol človek, ktorý zisťoval príčinu vzniku požiaru. „Podľa neho požiar vznikol od plechového kanistra s benzínom, ktorý sa nachádzal v blízkosti piecky,“ objasnili policajti.
Muž utrpel rozsiahle popáleniny a žena má popáleniny druhého stupňa. Polícia v uvedenej veci začala trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie.
