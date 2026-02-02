Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Požiar pod Pustým hradom: Popáleniny utrpeli dvaja ľudia

Miesto požiaru. Foto: Polícia

Muž utrpel rozsiahle popáleniny a žena má popáleniny druhého stupňa.

Autor TASR
Zvolen/Banská Bystrica 2. februára (TASR) - Pri požiari v bytovom dome pod Pustým hradom vo Zvolene utrpeli popáleniny dvaja ľudia, ktorých previezli do nemocnice. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

Spresnila, že udalosť sa stala v nedeľu (1. 2.) večer v byte na prvom poschodí. V čase požiaru sa v ňom nachádzali 36-ročná žena a 47-ročný muž. Na mieste bol človek, ktorý zisťoval príčinu vzniku požiaru. „Podľa neho požiar vznikol od plechového kanistra s benzínom, ktorý sa nachádzal v blízkosti piecky,“ objasnili policajti.

Muž utrpel rozsiahle popáleniny a žena má popáleniny druhého stupňa. Polícia v uvedenej veci začala trestné stíhanie pre všeobecné ohrozenie.
