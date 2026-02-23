Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Požiar podkrovia rodinného domu v Brestove spôsobil škodu 30.000 eur

Snímka HaZZ. Foto: HaZZ

Autor TASR
Brestov 23. februára (TASR) - V obci Brestov v okrese Humenné v nedeľu (22. 2.) ráno horelo podkrovie rodinného domu. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove na sociálnej sieti, škoda bola predbežne vyčíslená na 30.000 eur a včasným zásahom sa podarilo uchrániť majetok v hodnote približne 100.000 eur.

Hasiči likvidovali požiar pomocou štyroch hasebných prúdov a súčasne rozoberali strešnú konštrukciu, pričom celý priestor počas zásahu monitorovali termokamerou. „Príčinou vzniku požiaru bol zamurovaný drevený trám v komíne,“ uviedli s tým, že pri udalosti sa nikto nezranil.

Na mieste zasahovalo 11 príslušníkov HaZZ z Humenného a zo Záchrannej brigády HaZZ v Humennom s tromi kusmi techniky.

