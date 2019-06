EXPLÓZIA V AUTOSERVISE: Zranených letecky previezli do nemocnice

Tri osoby utrpeli popáleniny rôzneho rozsahu.

Svrčinovec 4. júna (TASR) – Dve posádky záchranárskych vrtuľníkov leteli v utorok na pomoc zraneným, ktorých napoludnie v autoservise vo Svrčinovci (okres Čadca) zasiahla explózia s následným požiarom. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby ATE Zuzana Hopjaková.



Doplnila, že žilinskí leteckí záchranári vysadili lekára priamo na miesto nehody pomocou palubného navijaka. "Od posádky RZP si na mieste prevzal do starostlivosti 47–ročného pacienta, ktorého požiar zasiahol do oblasti tváre, krku, trupu a horných končatín. Pacienta napojeného na umelú pľúcnu ventiláciu previezli k vrtuľníku, ktorý pristál na najbližšom vhodnom mieste. Letecky ho previezli do Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline. Po stabilizovaní stavu pokračoval letecký transport na vyššie špecializované zdravotnícke zariadenie, na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov," uviedla Hopjaková.



V rovnakom čase dostala podľa nej požiadavku aj posádka záchranárskeho vrtuľníka z Trenčína pre ďalšieho popáleného pacienta. "Po neodkladnom vzlete smerovali leteckí záchranári do Kysuckej nemocnice v Čadci, kde si posádka prevzala 40-ročného pacienta s popáleninami v rozsahu 45 percent celkového povrchu tela. V umelom spánku, v stabilizovanom stave smeroval aj trenčiansky záchranársky vrtuľník s pacientom na Kliniku popálenín a rekonštrukčnej chirurgie Univerzitnej nemocnice Bratislava – Ružinov," dodala hovorkyňa leteckých záchranárov s tým, že oba lety boli bez komplikácii.