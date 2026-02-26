Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 26. február 2026Meniny má Viktor
< sekcia Regióny

Požiar potlačových strojov v Trebišove spôsobil škodu pol milióna eur

.
Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor

Požiar sa pokúšali uhasiť zamestnanci firmy, ktorí však pre silné zadymenie museli priestory opustiť a evakuovať sa na voľné priestranstvo.

Autor TASR
Trebišov 26. februára (TASR) - Hasiči zasahovali v stredu (25. 2.) pri požiari potlačových strojov na výrobu obalov v areáli spoločnosti na Cukrovarskej ulici v Trebišove. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi potlačových strojov priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 500.000 eur,“ informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.

Požiar hlásili hasičom o 20.10 h. Pred ich príchodom sa požiar pokúšali uhasiť zamestnanci firmy, ktorí však pre silné zadymenie museli priestory opustiť a evakuovať sa na voľné priestranstvo. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali za súčasného odvetrávania priestoru a prieskumu pomocou termovíznej kamery,“ uviedlo HaZZ.

Pri udalosti zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Trebišove. Za účelom zistenia príčiny vzniku požiaru bola vyslaná expertízna skupina Prezídia HaZZ.

.

Neprehliadnite

ZOH 2026

B. Gröhling: Najlepšia sociálna politika je pracovné miesto

VIDEO: Takto hodnotí olympiádu vedenie slovenského športu

Slafkovský sa dostal do najlepšej šestky turnaja