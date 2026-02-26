< sekcia Regióny
Požiar potlačových strojov v Trebišove spôsobil škodu pol milióna eur
TASR
Trebišov 26. februára (TASR) - Hasiči zasahovali v stredu (25. 2.) pri požiari potlačových strojov na výrobu obalov v areáli spoločnosti na Cukrovarskej ulici v Trebišove. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi potlačových strojov priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 500.000 eur,“ informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.
Požiar hlásili hasičom o 20.10 h. Pred ich príchodom sa požiar pokúšali uhasiť zamestnanci firmy, ktorí však pre silné zadymenie museli priestory opustiť a evakuovať sa na voľné priestranstvo. „Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali za súčasného odvetrávania priestoru a prieskumu pomocou termovíznej kamery,“ uviedlo HaZZ.
Pri udalosti zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Trebišove. Za účelom zistenia príčiny vzniku požiaru bola vyslaná expertízna skupina Prezídia HaZZ.
