< sekcia Regióny
Požiar pracovného stroja v Jablonici spôsobil škodu 120.000 eur
Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch a požiar sa im podarilo v krátkom čase zlikvidovať.
Autor TASR
Jablonica 26. mája (TASR) - Požiar pracovného stroja v chatovej oblasti Horná Raková v obci Jablonica v okrese Senica, ktorý sa stal v nedeľu (24. 5.) popoludní, spôsobil škodu predbežne vyčíslenú na 120.000 eur. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch a požiar sa im podarilo v krátkom čase zlikvidovať. Následne stroj ochladzovali, aby zabránili opätovnému vznieteniu. „Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 120.000 eur,“ ozrejmili. Na mieste zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Senici spolu s členmi Dobrovoľného hasičského zboru obce Jablonica.
Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch a požiar sa im podarilo v krátkom čase zlikvidovať. Následne stroj ochladzovali, aby zabránili opätovnému vznieteniu. „Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 120.000 eur,“ ozrejmili. Na mieste zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Senici spolu s členmi Dobrovoľného hasičského zboru obce Jablonica.