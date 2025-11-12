Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 12. november 2025Meniny má Svätopluk
< sekcia Regióny

POŽIAR PRI RUŽOMBERKU: Vznikla škoda za 80.000 eur

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Hasičom bol požiar oznámený krátko pred 17.30 h, pričom profesionálnym hasičom z Ružomberka pomáhali pri jeho likvidácii aj dobrovoľní hasiči z Likavky a Liskovej.

Autor TASR
Lisková 12. novembra (TASR) - Ružomberskí profesionálni hasiči zasahovali v utorok (11. 11.) večer pri požiari hospodárskej budovy s dielňou na kovovýrobu pri rodinnom dome v obci Lisková (okres Ružomberok). Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, predbežná škoda spôsobená požiarom bola vyčíslená na 80.000 eur.

Hasičom bol požiar oznámený krátko pred 17.30 h, pričom profesionálnym hasičom z Ružomberka pomáhali pri jeho likvidácii aj dobrovoľní hasiči z Likavky a Liskovej. „Požiar sa podarilo lokalizovať jedným vysokotlakovým a štyrmi C prúdmi. Pri zásahu boli použité autonómne dýchacie prístroje,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.

Doplnilo, že na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiaru. „Následkom požiaru vznikla majiteľovi hospodárskej budovy priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 80.000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ dodalo hasičské riaditeľstvo.

.

Neprehliadnite

Šaško: Po zrážke vlakov sú všetci pacienti mimo ohrozenia života

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

SNÍMKY Z LIETADLA: Takto vyzerá rýchlostná cesta R2 Kriváň - Mýtna

ZACHAROVÁ: OSN vyzvala štáty na podporu dobrovoľníctva v roku 2026