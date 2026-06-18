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Požiar pri ŠTS v Pezinku: Na mieste zasahujú hasiči

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Na snímke hasičské vozidlá. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Predbežná príčina vzniku požiaru a priama výška materiálnej škody spôsobenej požiarom sú v štádiu zisťovania.

Autor TASR
,aktualizované 
Bratislava 18. júna (TASR) - Pri Špecializovanom trestnom súde (ŠTS) v Pezinku horí opustený rodinný dom. Na mieste zasahujú hasiči. Zranené osoby nahlásené nie sú. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave Štefan Koči.

„Požiar opusteného rodinného domu na Suvorovovej ulici v Pezinku bol ohlásený vo štvrtok približne o 11.00 h. Zasahujúci hasiči pracujú na likvidácii požiaru prostredníctvom piatich hasebných prúdov. Spolu s desiatimi príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru z Okresného riaditeľstva HaZZ v Pezinku na mieste zasahujú aj traja členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Šenkvice,“ priblížil Koči.

Na miesto privolali zisťovateľa príčin vzniku požiarov. Predbežná príčina vzniku požiaru a priama výška materiálnej škody spôsobenej požiarom sú v štádiu zisťovania.

Zo súdu pre TASR potvrdili, že požiar jeho chod nenarušil.
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