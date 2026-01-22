< sekcia Regióny
ROZSIAHLY POŽIAR V BELUŠI: Vznikla škoda vo výške 100.000 eur
Pri udalosti zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Považskej Bystrici z Hasičskej stanice Púchov spolu s členmi Dobrovoľného hasičského zboru obcí Beluša a Hloža.
Autor TASR
Beluša 22. januára (TASR) - Zásah hasičov si v stredu (21. 1.) popoludní vyžiadal požiar prístrešku v Beluši (okres Púchov). Oheň sa následne rozšíril aj na vedľajšiu garáž s osobným autom. Majiteľovi vznikla následkom požiaru škoda, ktorú predbežne vyčíslili na 100.000 eur. Informoval o tom vo štvrtok na sociálnej sieti Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali za súčasného rozoberania strešnej konštrukcie a vyhľadávania skrytých ohnísk pomocou termokamery,“ opísal HaZZ.
Príčina vzniku požiaru je podľa neho v štádiu vyšetrovania. Pri udalosti zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva HaZZ v Považskej Bystrici z Hasičskej stanice Púchov spolu s členmi Dobrovoľného hasičského zboru obcí Beluša a Hloža.
