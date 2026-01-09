< sekcia Regióny
Požiar prístrešku v R. Tepliciach spôsobila porucha elektrospotrebiča
Rajecké Teplice 9. januára (TASR) - Profesionálni hasiči z Rajca zasahovali vo štvrtok (8. 1.) popoludní pri požiari dreveného prístrešku pri rodinnom dome v Rajeckých Tepliciach v okrese Žilina. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, požiar spôsobila porucha elektrospotrebiča.
Na operačné stredisko bol požiar ohlásený o 13.50 h, popri profesionálnych hasičoch boli na miesto požiaru vyslaní aj dobrovoľní hasiči z Rajeckých Teplíc a Poluvsia. „Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch dvoma vysokotlakovými prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcie prístrešku,“ priblížilo krajské riaditeľstvo.
Doplnilo, že následkom požiaru vznikla majiteľke prístrešku priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 6000 eur. „Príčinou vzniku požiaru je prevádzkovo-technická porucha na elektrospotrebiči,“ dodali hasiči.
