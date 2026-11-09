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POŽIAR REŠTAURÁCIE V HRABOVSKEJ DOLINE: Škoda je až 300-tisíc eur
Na miesto udalosti bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov.
Autor TASR
Ružomberok 9. novembra (TASR) - Nedeľný (8. 11.) večerný požiar reštaurácie v Hrabovskej doline, v katastrálnom území mesta Ružomberok, spôsobil priamu materiálnu škodu predbežne vyčíslenú na 300.000 eur. Ako informovalo Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na sociálnej sieti, pri požiari nedošlo k zraneniu osôb.
Po príjazde hasičov na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že ide o požiar reštauračného objektu na ploche približne dvadsať krát desať metrov. Zasiahnutá bola strešná konštrukcia aj vnútorné priestory objektu.
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch a na likvidáciu požiaru nasadili viaceré hasebné prúdy. Na rozoberanie požiarom poškodenej strešnej konštrukcie použili ťažkú techniku. Zadymené priestory odvetrávali pomocou pretlakového ventilátora,“ spresnili z HaZZ s tým, že po likvidácii požiaru vykonali kontrolu požiariska termovíznou kamerou s cieľom vyhľadať prípadné skryté ohniská horenia.
Na miesto udalosti bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Pri požiari zasahovali príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Ružomberku a Liptovskom Mikuláši, zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Likavka.
Po príjazde hasičov na miesto udalosti bolo prieskumom zistené, že ide o požiar reštauračného objektu na ploche približne dvadsať krát desať metrov. Zasiahnutá bola strešná konštrukcia aj vnútorné priestory objektu.
„Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch a na likvidáciu požiaru nasadili viaceré hasebné prúdy. Na rozoberanie požiarom poškodenej strešnej konštrukcie použili ťažkú techniku. Zadymené priestory odvetrávali pomocou pretlakového ventilátora,“ spresnili z HaZZ s tým, že po likvidácii požiaru vykonali kontrolu požiariska termovíznou kamerou s cieľom vyhľadať prípadné skryté ohniská horenia.
Na miesto udalosti bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania. Pri požiari zasahovali príslušníci HaZZ z hasičských staníc v Ružomberku a Liptovskom Mikuláši, zo Záchrannej brigády HaZZ v Žiline a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Likavka.