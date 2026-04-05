POŽIAR RODINNÉHO DOMU: Hasiči zasahujú v obci Slavec
Autor TASR
Slavec 5. apríla (TASR) - V obci Slavec v okrese Rožňava došlo v nedeľu popoludní k požiaru rodinného domu. Na mieste zasahujú hasiči. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach.
Ako priblížili hasiči, v Slavci došlo k požiaru strechy jedného z rodinných domov. „Na mieste udalosti sa nachádzajú aj zranené osoby,“ doplnil HaZZ.
Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenky Ivanovej boli do nemocnice prevezené dve osoby. Na mieste udalosti zasahujú aj policajti, ktorí vykonávajú úkony smerujúce k zisteniu, ako k požiaru došlo a čo jeho vzniku predchádzalo. Polícia tiež na mieste obmedzila na osobnej slobode jednu osobu.
„Vo veci už koná rožňavský policajný vyšetrovateľ, ktorý po vykonaní potrebných procesných úkonov rozhodne o ďalšom postupe vo veci,“ priblížila Ivanová s tým, že viac informácií nateraz nie je možné poskytnúť.
Požiaru rodinného domu, ku ktorému došlo v nedeľu popoludní v obci Slavec v okrese Rožňava, predchádzal fyzický konflikt. Z miesta udalosti boli so zraneniami do nemocnice prevezené dve osoby, ďalšiu polícia obmedzila na osobnej slobode. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.
„Vo veci už koná rožňavský policajný vyšetrovateľ, ktorý po vykonaní potrebných procesných úkonov začal trestné stíhanie pre zločin ublíženia na zdraví, spáchaný v štádiu pokusu, v súbehu s prečinom nebezpečného vyhrážania,“ skonštatovala Ivanová s tým, že viac informácií nateraz nie je možné poskytnúť.
Na mieste udalosti pre požiar strechy rodinného domu zasahovali hasiči, privolaná bola aj ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci. „Do nemocnice bola po napadnutí prevezená 49-ročná žena s otvorenou ranou hornej končatiny a 72-ročný muž s otvorenou ranou hlavy,“ priblížila pre TASR hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR Petra Klimešová.
Požiaru v Slavci predchádzal fyzický konflikt, zranené sú dve osoby
