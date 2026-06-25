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Požiar rodinného domu v Kamennej Porube spôsobil škodu za 150.000 eur

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Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor

Hasiči po príchode na miesto odpojili objekt od prívodu elektrickej energie a plynu.

Autor TASR
Kamenná Poruba 25. júna (TASR) - Pri požiari rodinného domu v obci Kamenná Poruba v okrese Vranov nad Topľou vznikla škoda približne 150.000 eur. Ako informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti, požiar nahlásili v stredu (24. 6.) o 17.30 h.

Hasiči po príchode na miesto odpojili objekt od prívodu elektrickej energie a plynu. Zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch a požiar likvidovali viacerými prúdmi vody. Súčasne rozoberali strešnú konštrukciu pomocou ručného a akumulátorového náradia. „Priestory objektu odvetrali a súčasne ochladzovali blízko stojace objekty, aby zabránili ďalšiemu šíreniu požiaru. Po ukončení hasebných prác vykonali kontrolu termovíznou kamerou s cieľom vyhľadať a dohasiť prípadné skryté ohniská,“ doplnili z HaZZ.

Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Na miesto bola vyslaná expertízna skupina z Požiarnotechnického a expertízneho ústavu v Bratislave. Na mieste zasahovali príslušníci HaZZ z Vranova nad Topľou a Svidníka, príslušníci Záchrannej brigády HaZZ v Humennom a dobrovoľní hasiči z obce Soľ.

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