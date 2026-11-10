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POŽIAR RODINNÉHO DOMU: V meste Kolárovo museli zasahovať hasiči
Z dôvodu silného zadymenia hasiči využívali autonómne dýchacie prístroje.
Autor TASR
Kolárovo 10. novembra (TASR) - V meste Kolárovo v okrese Komárno horel rodinný dom. Požiar bol ohlásený v pondelok (9. 11.) krátko po 17.30 h. V čase príchodu hasičov sa v dome nikto nenachádzal. Ulica bola počas zásahu uzavretá, informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Nitre. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
Na mieste udalosti zasahovali príslušníci z Okresného riaditeľstva HaZZ v Komárne, z hasičskej stanice Kolárovo a Komárno a členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Hurbanovo so štyrmi kusmi techniky. Požiar likvidovali pomocou dvoch vysokotlakových prúdov a dvoch C prúdov za súčasného rozoberania strešnej konštrukcie.
Z dôvodu silného zadymenia hasiči využívali autonómne dýchacie prístroje. Priestory boli odvetrávané pomocou pretlakového ventilátora. Po likvidácii požiaru hasiči zrealizovali obhliadku pomocou termovíznej kamery a následne hasili skryté ohniská.
Na mieste udalosti zasahovali príslušníci z Okresného riaditeľstva HaZZ v Komárne, z hasičskej stanice Kolárovo a Komárno a členovia Dobrovoľného hasičského zboru mesta Hurbanovo so štyrmi kusmi techniky. Požiar likvidovali pomocou dvoch vysokotlakových prúdov a dvoch C prúdov za súčasného rozoberania strešnej konštrukcie.
Z dôvodu silného zadymenia hasiči využívali autonómne dýchacie prístroje. Priestory boli odvetrávané pomocou pretlakového ventilátora. Po likvidácii požiaru hasiči zrealizovali obhliadku pomocou termovíznej kamery a následne hasili skryté ohniská.