Pondelok 16. marec 2026Meniny má Boleslav
POŽIAR RODINNÉHO DOMU: Vypukol v obci Pusté Úľany

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Edmund Örzsik

Autor TASR
Trnava/Pusté Úľany 16. marca (TASR) - Hasiči zasahovali v nedeľu (15. 3.) večer pri požiari rodinného domu v obci Pusté Úľany v okrese Galanta. Udalosť sa zaobišla bez zranení. Predbežná škoda je vyčíslená na 40.000 eur. Príčinou požiaru bol podľa hasičov nevyhovujúci technický stav vykurovacieho telesa. TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová.

„Celá strešná konštrukcia bola zasiahnutá plameňmi. Obyvatelia domu sa v čase príchodu jednotiek nachádzali mimo objektu, bez zranení,“ priblížila hovorkyňa s tým, že po vykonaní prieskumu hasiči z Galanty odstavili rodinný dom od elektrickej energie.

Veliteľ zásahu na mieste vytvoril dva zásahové úseky. „V prvom úseku sa zasahovalo z dvora rodinného domu, v druhom úseku sa zasahovalo cez susedný dvor. Na miesto udalosti sa dostavila aj hasičská jednotka zo Serede a dobrovoľné hasičské zbory obcí Voderady a Veľké Úľany,“ doplnila.

Príslušníci zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch. „Po lokalizácii požiaru jednotky postupne rozoberali strešnú konštrukciu a skryté ohniská vyhľadávali pomocou termovíznej kamery, ktoré následne dohášali,“ dodala.
