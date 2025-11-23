Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POŽIAR RODINNÉHO DOMU: Zasahujú hasiči

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na mieste zasahuje šesť príslušníkov HaZZ a 12 členov dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO).

Autor TASR
Rakúsy 23. novembra (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari rodinného domu a prístavby v obci Rakúsy v okrese Kežmarok. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.

Na mieste zasahuje šesť príslušníkov HaZZ a 12 členov dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO). Použité sú tri kusy hasičskej techniky Okresného riaditeľstva HaZZ v Kežmarku a ďalšie tri kusy techniky z DHZO Rakúsy a DHZO Spišská Belá.
