POŽIAR RODINNÉHO DOMU: Zasahujú hasiči
Autor TASR
Rakúsy 23. novembra (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari rodinného domu a prístavby v obci Rakúsy v okrese Kežmarok. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.
Na mieste zasahuje šesť príslušníkov HaZZ a 12 členov dobrovoľného hasičského zboru obce (DHZO). Použité sú tri kusy hasičskej techniky Okresného riaditeľstva HaZZ v Kežmarku a ďalšie tri kusy techniky z DHZO Rakúsy a DHZO Spišská Belá.
