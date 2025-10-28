< sekcia Regióny
POŽIAR RODINNÉHO DOMU: Zranila sa jedna osoba
Predbežná výška priamej škody bola vyčíslená na 50.000 eur.
Autor TASR
Zemplínska Teplica 28. októbra (TASR) - Pri požiari rodinného domu, ktorý vypukol v utorok ráno v obci Zemplínska Teplica v Trebišovskom okrese, sa zranila jedna osoba. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti informovalo, že na mieste zasahovalo sedem profesionálov na štyroch vozidlách a štyria dobrovoľníci.
Išlo o dvojpodlažný rodinný dom. „Na mieste boli ako prví dobrovoľní hasiči, ktorí z horiacej izby evakuovali jednu osobu. Tá utrpela popáleniny a nadýchala sa splodín horenia. Následne ju ošetrovali hasiči - záchranári v hasičskej sanitke, po čom bola prevezená na ďalšie ošetrenie do nemocnice,“ uviedlo KR HaZZ.
Hasiči požiar zlikvidovali štyrmi útočnými prúdmi. Jedna izba na prízemí domu bola úplne vyhorená, ostatné časti interiéru boli zadymené. Na miesto udalosti sa dostavil aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru. Príčina je v štádiu zisťovania. Predbežná výška priamej škody bola vyčíslená na 50.000 eur.
Išlo o dvojpodlažný rodinný dom. „Na mieste boli ako prví dobrovoľní hasiči, ktorí z horiacej izby evakuovali jednu osobu. Tá utrpela popáleniny a nadýchala sa splodín horenia. Následne ju ošetrovali hasiči - záchranári v hasičskej sanitke, po čom bola prevezená na ďalšie ošetrenie do nemocnice,“ uviedlo KR HaZZ.
Hasiči požiar zlikvidovali štyrmi útočnými prúdmi. Jedna izba na prízemí domu bola úplne vyhorená, ostatné časti interiéru boli zadymené. Na miesto udalosti sa dostavil aj zisťovateľ príčin vzniku požiaru. Príčina je v štádiu zisťovania. Predbežná výška priamej škody bola vyčíslená na 50.000 eur.