Štvrtok 9. apríl 2026
POŽIAR RODINNÉHO DOMU: Zranili sa dve osoby, škoda dosiahla 70.000 eur

Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor﻿

Profesionálnym hasičom z Čadce pomáhali pri likvidácii požiaru aj dobrovoľní hasiči z obcí Čierne a Skalité.

Autor TASR
Čierne 9. apríla (TASR) - Hasiči zasahovali v stredu (8. 4.) popoludní pri požiari rodinného domu v obci Čierne v okrese Čadca. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, pri požiari sa zranili dve osoby a predbežná škoda bola vyčíslená na 70.000 eur.

Hasičom požiar ohlásili krátko po 15.30 h. „Príslušníci zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali viacerými hasebnými prúdmi. Súčasne prebiehalo odvetrávanie zasiahnutých priestorov. Pri požiari došlo k zraneniu dvoch osôb, ktoré boli intoxikované splodinami horenia a utrpeli popáleniny,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.

Doplnilo, že profesionálnym hasičom z Čadce pomáhali pri likvidácii požiaru aj dobrovoľní hasiči z obcí Čierne a Skalité. „Následkom požiaru vznikla majiteľom objektu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 70.000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ dodali hasiči.

Neprehliadnite

OBRAZOM: Takto nasnímala Zem misia Artemis 2 pri prelete okolo Mesiaca

Šaríf: Irán, USA a ich spojenci súhlasili s okamžitým prímerím

REXOVÁ: Chcem byť najlepšia, na pódiu a dosahovať najlepšie výsledky

PITEKOVÁ: Fekálna mikrobiálna transplantácia vyžaduje od darcu celibát