POŽIAR RODINNÉHO DOMU: Zranili sa dve osoby, škoda dosiahla 70.000 eur
Profesionálnym hasičom z Čadce pomáhali pri likvidácii požiaru aj dobrovoľní hasiči z obcí Čierne a Skalité.
Autor TASR
Čierne 9. apríla (TASR) - Hasiči zasahovali v stredu (8. 4.) popoludní pri požiari rodinného domu v obci Čierne v okrese Čadca. Ako informovalo na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline, pri požiari sa zranili dve osoby a predbežná škoda bola vyčíslená na 70.000 eur.
Hasičom požiar ohlásili krátko po 15.30 h. „Príslušníci zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali viacerými hasebnými prúdmi. Súčasne prebiehalo odvetrávanie zasiahnutých priestorov. Pri požiari došlo k zraneniu dvoch osôb, ktoré boli intoxikované splodinami horenia a utrpeli popáleniny,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že profesionálnym hasičom z Čadce pomáhali pri likvidácii požiaru aj dobrovoľní hasiči z obcí Čierne a Skalité. „Následkom požiaru vznikla majiteľom objektu priama materiálna škoda predbežne vyčíslená v sume 70.000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ dodali hasiči.
