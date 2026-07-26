< sekcia Regióny
POŽIAR RODINNÝCH DOMOV V DÚBRAVICI: Vznikla škoda za 300.000 eur
Počas hasenia súčasne rozoberali strešné konštrukcie a požiarovisko kontrolovali termokamerou, vytvorená bola aj kyvadlová doprava s čerpacím stanoviskom v obci Čerín.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Dúbravica 26. júla (TASR) - V obci Dúbravica pri Banskej Bystrici došlo počas noci k rozsiahlemu požiaru, ktorý zasiahol dva rodinné domy a ich prístavby. Pri udalosti sa nikto nezranil, na mieste zasahovalo 46 profesionálnych i dobrovoľných hasičov. Predbežná škoda bola vyčíslená na 300.000 eur. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.
Požiar rodinných domov v Dúbravici bol ohlásený v sobotu (25. 7.) krátko po 21.30 h. Na miesto bolo privolaných 18 profesionálnych hasičov z Banskej Bystrice, Zvolena a Pliešoviec a 28 dobrovoľných hasičov z Dúbravice, Poník, Hrochoti a Očovej. Počas hasenia súčasne rozoberali strešné konštrukcie a požiarovisko kontrolovali termokamerou, vytvorená bola aj kyvadlová doprava s čerpacím stanoviskom v obci Čerín.
„Požiarom boli zasiahnuté strešné konštrukcie na dvoch rodinných domoch a ich prístavieb, altánku a osobného motorového vozidla. Pri požiari bola majiteľka jedného rodinného domu ošetrovaná posádkou zdravotnej záchrannej služby pravdepodobne v šoku. Následkom požiaru vznikla majiteľom rodinných domov predbežne vyčíslená materiálna škoda v sume približne 300.000 eur,“ informoval HaZZ.
Príčina vzniku požiaru je naďalej v štádiu vyšetrovania, prípadom sa zaoberá aj polícia. „Úmyselné založenie požiaru bolo predbežne vylúčené. Polícia začala v súvislosti s požiarom trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.
Požiar rodinných domov v Dúbravici bol ohlásený v sobotu (25. 7.) krátko po 21.30 h. Na miesto bolo privolaných 18 profesionálnych hasičov z Banskej Bystrice, Zvolena a Pliešoviec a 28 dobrovoľných hasičov z Dúbravice, Poník, Hrochoti a Očovej. Počas hasenia súčasne rozoberali strešné konštrukcie a požiarovisko kontrolovali termokamerou, vytvorená bola aj kyvadlová doprava s čerpacím stanoviskom v obci Čerín.
„Požiarom boli zasiahnuté strešné konštrukcie na dvoch rodinných domoch a ich prístavieb, altánku a osobného motorového vozidla. Pri požiari bola majiteľka jedného rodinného domu ošetrovaná posádkou zdravotnej záchrannej služby pravdepodobne v šoku. Následkom požiaru vznikla majiteľom rodinných domov predbežne vyčíslená materiálna škoda v sume približne 300.000 eur,“ informoval HaZZ.
Príčina vzniku požiaru je naďalej v štádiu vyšetrovania, prípadom sa zaoberá aj polícia. „Úmyselné založenie požiaru bolo predbežne vylúčené. Polícia začala v súvislosti s požiarom trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia,“ uviedla pre TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Petra Kováčiková.