Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 26. november 2025Meniny má Kornel
< sekcia Regióny

Požiar rušňa pri Dolnom Hričove: Dopravu už obnovili

.
Ilustračné foto Foto: TASR

Na mieste požiaru zasahovalo desať hasičov z Bytče a Žiliny so štyrmi kusmi techniky.

Autor TASR
,aktualizované 
Dolný Hričov 26. novembra (TASR) - Železničná doprava na úseku medzi Dolným Hričovom a Bytčou bola v stredu podvečer prerušená len na necelú polhodinu. Dôvodom bol požiar rušňa cudzieho dopravcu. Ako upozornila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), premávka bola obnovená o 16.03 h.

Podľa informácií z Operačného strediska Hasičského a záchranného zboru v Žiline na mieste požiaru zasahovalo desať hasičov z Bytče a Žiliny so štyrmi kusmi techniky.
.

Neprehliadnite

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti

V Olympii zapálili oheň pre ZOH 2026, pre zlé počasie v múzeu

Pellegrini: Plán pre Ukrajinu je prvým a veľkým krokom správnym smerom

Týždenník: Prezident bude mať opäť prácu