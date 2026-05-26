POŽIAR SKLÁDKY: Hasiči ho likvidovali hasiči niekoľko hodín
Autor TASR
Petrovce 26. mája (TASR) - Pri požiari skládky odpadu v obci Petrovce v okrese Vranov nad Topľou zasahovali v noci na utorok profesionálni aj dobrovoľní hasiči. Požiar sa podarilo zlikvidovať pred druhou hodinou ráno, pri udalosti sa nikto nezranil. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove na sociálnej sieti.
Na miesto najskôr vyslali štyroch príslušníkov s dvoma kusmi techniky z hasičskej stanice v Hanušovciach nad Topľou. Pre rozsah požiaru si veliteľ zásahu následne vyžiadal ďalšie sily a prostriedky. Do zásahu sa zapojili aj hasiči z HaZZ vo Vranove nad Topľou, Záchrannej brigády HaZZ Humenné a dobrovoľní hasiči z obcí Petrovce, Soľ a Bystré. Celkovo pri požiari zasahovalo 11 profesionálnych hasičov s piatimi kusmi techniky a 19 členov dobrovoľných hasičských zborov so štyrmi kusmi techniky.
„Z dôvodu potreby veľkého množstva vody veliteľ rozhodol o vykonávaní kyvadlovej dopravy vody,“ uviedli hasiči. Príčina vzniku požiaru aj výška škody sú predmetom vyšetrovania
