Piatok 1. máj 2026
POŽIAR SKLÁDKY: Hasiči zasahovali v Zlatých Moravciach

Snímka z miesta požiaru. Foto: FB Hasičský a záchranný zbor

Autor TASR
Zlaté Moravce 1. mája (TASR) - Profesionálni aj dobrovoľní hasiči vo štvrtok (30. 4.) zasahovali pri požiari skládky odpadu v katastri mesta Zlaté Moravce. Informovalo o tom na sociálnej sieti Prezídium Hasičského a záchranného zboru (HaZZ).

Požiar sa podarilo lokalizovať a následne zlikvidovať viacerými hasebnými prúdmi. Pri udalosti zasahovali príslušníci Okresných riaditeľstiev v Zlatých Moravciach, Nitre a Leviciach spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov Vráble-Dyčka, Jedľové Kostoľany, Žitavany, Cabaj-Čápor a Topoľčianky-Slažany. „Následkom požiaru nevznikla majiteľovi skládky žiadna priama materiálna škoda. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania,“ uviedol HaZZ.


