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POŽIAR SKLÁDKY: Hasiči zasahujú v Šemetkovciach

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Na snímke hasičské auto smeruje k požiaru skládky na odpad v obci Šemetkovce v okrese Svidník v stredu 10. júna 2026. Foto: TASR - Maroš Černý

Podľa slov operačného dôstojníka bol požiar v utorok uhasený, v stredu sa opäť rozhorel.

Autor TASR
Svidník 10. júna (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari skládky na odpad v obci Šemetkovce v okrese Svidník. Ako pre TASR uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, požiar vypukol v utorok (9. 6.).

Podľa jeho slov bol požiar v utorok uhasený, v stredu sa opäť rozhorel.

„Na mieste zasahuje sedem hasičov s tromi cisternami, jeden hasič s dronom a na miesto idú aj dobrovoľnícki hasiči,“ povedal operačný dôstojník.

Ide o skládku na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Prevádzkovateľom zariadenia je spoločnosť Saro Slovakia.
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