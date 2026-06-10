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POŽIAR SKLÁDKY: Hasiči zasahujú v Šemetkovciach
Podľa slov operačného dôstojníka bol požiar v utorok uhasený, v stredu sa opäť rozhorel.
Autor TASR
Svidník 10. júna (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari skládky na odpad v obci Šemetkovce v okrese Svidník. Ako pre TASR uviedol operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove, požiar vypukol v utorok (9. 6.).
Podľa jeho slov bol požiar v utorok uhasený, v stredu sa opäť rozhorel.
„Na mieste zasahuje sedem hasičov s tromi cisternami, jeden hasič s dronom a na miesto idú aj dobrovoľnícki hasiči,“ povedal operačný dôstojník.
Ide o skládku na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Prevádzkovateľom zariadenia je spoločnosť Saro Slovakia.
Podľa jeho slov bol požiar v utorok uhasený, v stredu sa opäť rozhorel.
„Na mieste zasahuje sedem hasičov s tromi cisternami, jeden hasič s dronom a na miesto idú aj dobrovoľnícki hasiči,“ povedal operačný dôstojník.
Ide o skládku na odpad, ktorý nie je nebezpečný. Prevádzkovateľom zariadenia je spoločnosť Saro Slovakia.