POŽIAR SKLADOVEJ HALY: Vznikla škoda 100.000 eur
Pri hasení požiaru zasahovali príslušníci HaZZ v Komárne a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Okoličná na Ostrove.
Autor TASR
Okoličná na Ostrove 5. decembra (TASR) - Hasiči zasahovali vo štvrtok (4. 12.) popoludní pri požiari skladovej haly v Okoličnej na Ostrove v okrese Komárno. Ako informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ), pri požiari vznikla priama materiálna škoda, ktorá bola predbežne vyčíslená na 100.000 eur.
Pri hasení požiaru zasahovali príslušníci HaZZ v Komárne a členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Okoličná na Ostrove. „Požiar likvidovali dvomi C prúdmi a jedným vysokotlakovým prúdom. Súčasne z haly vynášali naskladnené plastové polotovary, aby sa odhalili skryté ohniská. Z dôvodu silného zadymenia pri zásahu použili autonómne dýchacie prístroje,“ uviedol HaZZ.
