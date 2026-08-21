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Piatok 21. august 2026Meniny má Jana
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Požiar strechy bytového domu vo Zvolene uhasili

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pri udalosti sa nikto nezranil.

Autor TASR
Zvolen 21. augusta (TASR) - V noci zo štvrtka (20. 8.) na piatok horela strecha bytového domu vo Zvolene, v súčasnosti je požiar uhasený. Pri udalosti sa nikto nezranil. TASR o tom v piatok ráno informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.

Udalosť sa stala na Ulici Michala Miloslava Hodžu 22. Príslušníci HaZZ zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch. Na hasenie požiaru nasadili aj výškovú techniku HaZZ. Na mieste udalosti boli aj policajti a posádka Záchrannej zdravotnej služby. Profesionálom pomáhali i dobrovoľní hasiči. „Z bytového domu boli príslušníkmi Hasičského a záchranného zboru evakuovaní obyvatelia,“ objasnilo operačné stredisko s tým, že po uhasení im byty odovzdali.
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