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Požiar strechy domu v obci Ochodnica spôsobil škodu 70.000 eur
Na miesto bol následne privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov.
Autor TASR
Ochodnica 26. novembra (TASR) - Požiar strechy rodinného domu v obci Ochodnica v okrese Kysucké Nové Mesto spôsobil vo štvrtok ráno priamu materiálnu škodu predbežne vyčíslenú na 70.000 eur. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo na sociálnej sieti, že uchránené hodnoty presahujú 80.000 eur.
Na miesto vyslali príslušníkov HaZZ z hasičských staníc v Kysuckom Novom Meste a Čadci a členov dobrovoľných hasičských zborov obcí Ochodnica, Kysucký Lieskovec a Oškerda. „Prieskumom na mieste udalosti bolo zistené, že požiarom je zasiahnutá celá strecha domu. V čase príchodu jednotky sa v dome nenachádzali žiadne osoby,“ spresnili z HaZZ.
Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch za pomoci dvoch vysokotlakých a dvoch C prúdov. Rozoberali strešné konštrukcie a dohášali skryté ohniská. Na miesto bol následne privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. „Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ doplnili.
Na miesto vyslali príslušníkov HaZZ z hasičských staníc v Kysuckom Novom Meste a Čadci a členov dobrovoľných hasičských zborov obcí Ochodnica, Kysucký Lieskovec a Oškerda. „Prieskumom na mieste udalosti bolo zistené, že požiarom je zasiahnutá celá strecha domu. V čase príchodu jednotky sa v dome nenachádzali žiadne osoby,“ spresnili z HaZZ.
Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch za pomoci dvoch vysokotlakých a dvoch C prúdov. Rozoberali strešné konštrukcie a dohášali skryté ohniská. Na miesto bol následne privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov. „Príčina vzniku požiaru je v štádiu zisťovania,“ doplnili.