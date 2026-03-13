< sekcia Regióny
POŽIAR STRECHY DOMU: V Podunajských Biskupiciach zasahovali hasiči
Autor TASR
Bratislava 13. marca (TASR) - Hasiči v piatok zasahovali pri požiari strechy rodinného domu v bratislavských Podunajských Biskupiciach. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hlavného mesta SR Bratislavy boli v piatok krátko po 11.30 h privolaní na Madáchovu ulicu v mestskej časti Podunajské Biskupice, kde bol ohlásený požiar strechy rodinného domu,“ uviedol HaZZ.
Spresnil, že predbežnou príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom. HaZZ dodal, že pri požiari sa nikto nezranil.
