Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. máj 2026Meniny má Žofia
< sekcia Regióny

Požiar strechy rodinného domu: Hasiči zasahovali v Holíči

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Odhadovaná výška škody je 3000 eur.

Autor TASR
Holíč 15. mája (TASR) - Hasiči zasahovali vo štvrtok (14. 5.) v Holíči v okrese Skalica pri požiari časti strechy rodinného domu. Požiar, ktorý vznikol v dôsledku zvýšeného elektrického odporu, sa podarilo uhasiť. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave.

Vykonaným prieskumom na mieste udalosti bolo zistené, že dymenie vychádza z priestoru nad strechou objektu. Pre prístup na strechu objektu bol použitý rebrík. Súčasne prebiehal aj prieskum termovíznou kamerou z vnútorných priestorov domu,“ priblížili hasiči.

Po výstupe na strechu hasiči zistili prítomnosť fotovoltických panelov, ktoré požiar nepoškodil. „Horela však vyvýšená časť steny objektu, kde bola umiestnená rozvodná skrinka s ističmi. Požiar zasiahol aj časť fasády vrátane zateplenia z polystyrénu,“ dodali. Odhadovaná výška škody je 3000 eur.
.

Neprehliadnite

Prezident: Útok blízko hraníc SR potvrdil urgentnosť témy zmeny zákona

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR

LEGENDY: Najlepší na postoch - 6 Slovákov, vlani Genoni či Pastrňák

Najproduktívnejší hráči MS: Produktivitu ovládli aj Šatan a Pálffy