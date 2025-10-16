Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Požiar traktora neďaleko Dunajskej Stredy spôsobil škodu 70.000 eur

Snímka z miesta požiaru. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ)

Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha.

Autor TASR
Trnava/Rohovce 16. októbra (TASR) - Hasiči zasahovali v stredu (15. 10.) podvečer pri požiari traktora s mulčovačom na poli v katastrálnom území obce Rohovce v okrese Dunajská Streda. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha, ktorá spôsobila škodu vo výške 70.000 eur. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Na mieste udalosti zasahovali hasiči zo Šamorína spolu s dobrovoľnými hasičmi obce Rohovce. Požiar lokalizovali a následne zlikvidovali pomocou viacerých prúdov. Pri udalosti sa nikto nezranil.

„Zásah prebiehal za súčasného ochladzovania okolitého porastu, aby sa zabránilo ďalšiemu šíreniu požiaru. Počas zásahu, ako aj po jeho ukončení vykonávali prieskum termovíznou kamerou s cieľom vyhľadania skrytých ohnísk a potvrdenia úplnej likvidácie požiaru,“ dodali hasiči.

