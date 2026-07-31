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POŽIAR TRAKTORA: V Moravskom Sv. Jáne sa plamene rozšírili aj na pole
Na mieste zasahovali príslušníci z hasičskej stanice v Kútoch a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Moravský Svätý Ján, Sekule, Kúty a Veľké Leváre.
Autor TASR
Moravský Svätý Ján 31. júla (TASR) - Hasiči zasahovali vo štvrtok (30. 7.) dopoludnia pri požiari traktora so zberačom slamy v katastri obce Moravský Svätý Ján v okrese Senica. Plamene sa rozšírili na okolité pole a lesný porast. Predbežnú materiálnu škodu vyčíslili na približne 40.000 eur. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) SR o tom informoval na sociálnej sieti.
Hasičom sa podarilo požiar lokalizovať a následne zlikvidovať viacerými hasebnými prúdmi. „Pre zabezpečenie dostatočného množstva vody bolo zriadené čerpacie stanovisko na mŕtvom ramene rieky Morava,“ ozrejmili.
Na mieste zasahovali príslušníci z hasičskej stanice v Kútoch a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Moravský Svätý Ján, Sekule, Kúty a Veľké Leváre.
HaZZ zdôraznil, že suchá vegetácia a vysoké teploty výrazne zvyšujú riziko rýchleho šírenia požiarov. „Pri práci v prírode preto dbajte na zvýšenú opatrnosť a nezabúdajte, že aj malá neopatrnosť môže spôsobiť veľké škody,“ doplnili.
Hasičom sa podarilo požiar lokalizovať a následne zlikvidovať viacerými hasebnými prúdmi. „Pre zabezpečenie dostatočného množstva vody bolo zriadené čerpacie stanovisko na mŕtvom ramene rieky Morava,“ ozrejmili.
Na mieste zasahovali príslušníci z hasičskej stanice v Kútoch a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí Moravský Svätý Ján, Sekule, Kúty a Veľké Leváre.
HaZZ zdôraznil, že suchá vegetácia a vysoké teploty výrazne zvyšujú riziko rýchleho šírenia požiarov. „Pri práci v prírode preto dbajte na zvýšenú opatrnosť a nezabúdajte, že aj malá neopatrnosť môže spôsobiť veľké škody,“ doplnili.